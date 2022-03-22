محافظ قنا يشهد حفل اليوم العالمى للمياه بقصر ثقافة قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا احتفالية اليوم العالمي للمياه ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق» بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والنائب محمد احمد الجبلاوي والنائب محمد طايع والنائبة نجلاء باخوم والنائبة سناء الحساني أعضاء مجلس النواب والمهندس محمد علي رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا أن الأمم المتحدة اعتمدت يوم ٢٢ مارس يوماً عالميا للمياه نحتفل به سنويا لنشر الوعي بقضايا المياه وتبادل الرؤي حول الحفاظ على المياه وتنميتها، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لمواردها العذبة.

وأضاف الداودي أن الدولة سعت إلى توفير المياه العذبة لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية باعتبارها حقا أصيلا من حقوق المواطن، ففي محافظة قنا تم تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع مياه الشرب من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والخطة الاستثمارية السنوية، ونجحت هذه المشروعات في رفع نسبة تغطية المياه العذبة داخل المحافظة إلى 99%، وما زلنا مستمرين في تنفيذ محطات المياه والشبكات للوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2023.



من جانبه، أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أنه خلال عام 2021/2022 تم رفع كمية المياه المنتجة بالمحافظة من 510 آلف متر مكعب / يوم الي 600 ألف متر مكعب /يوم حيث إنه تم تنفيذ عما يزيد على 100 مشروع مياه شرب و15 مشروع صرف صحي ما بين انشاء جديد وإحلال وتجديد وتأهيل وتدعيم شبكات المياه والصرف ووصلات منزلية، كما حصلت الشركة على شهادة التنمية المستدامة لـ 15 محطة مياه والمعمل الرئيسي و9 معامل مركزية وفرعية وجار الانتهاء من تنفيذ أول مركز خدمة عملاء بمدينة قنا لخدمة المواطنين.

كما قدم طلاب وطالبات المدارس عددا من العروض الفنية والمسرحية لطلبة وطالبات مدرستي قنا الرسمية للغات والإعدادية بنات للتوعية بترشيد استهلاك المياه وأهمية قطرة المياه والاستخدام الصحيح لها وكيفية استخدامها بما لا يسبب إهدارها والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

وفي نهاية الحفل قدم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا درع الشركة للمحافظ.