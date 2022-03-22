كوريا الجنوبية تحقق فى سفر جندى من مشاة البحرية إلى بولندا

نقلت وكالة يونهاب كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول بالجيش الكوري الجنوبي، أن الجيش يحقق بسفر جندي من مشاة البحرية إلى بولندا دون حصوله على موافقة أثناء إجازته.

ولفت المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الجندي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه أيضا، توجه صباح الاثنين إلى بولندا، القريبة من أوكرانيا، عبر مطار "إنتشون" الدولي.

وأضاف: "نحاول الاتصال به من خلال والده وأصدقائه حتى يعود إلى البلاد طوعا، كما نعمل مع السلطات المعنية لتوقيفه".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية أن هذا الجندي يسعى إلى الانضمام إلى كتيبة القوات الأجنبية في أوكرانيا.

وتتعاون حكومة كوريا الجنوبية حاليا مع السلطات البولندية للتحقق مما إذا كان الجندي المذكور قد دخل أوكرانيا، وفقًا لمصادر دبلوماسية.

وكانت كوريا الجنوبية، منعت مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا منذ منتصف فبراير، وسط المخاوف المتعلقة بالسلامة.

وقررت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، منع تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن كوريا الجنوبية قررت حظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا في إطار مساعيها للانضمام إلى العقوبات الدولية المفروضة على موسكو على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت: "تخطط سيئول للانضمام إلى التحرك الدولي لاستبعاد روسيا من نظام الدفع SWIFT وإخطار الولايات المتحدة بالقرار عبر قناة دبلوماسية".

وأعلنت واشنطن في وقت سابق، قيودا على صادرات التكنولوجيا والمنتجات الأمريكية إلى 49 كيانا عسكريا روسيا، بما في ذلك وزارة الدفاع.

وعبر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الخميس، عن أسفه للعملية الروسية في أوكرانيا، معلنا انضمام بلاده إلى العقوبات ضد روسيا.

وقال بارك سو-هيون، السكرتير الرئاسي الأعلى للاتصالات العامة، إن "الرئيس مون عبر عن أسفه للغزو الروسي لأوكرانيا، وأعلن انضمام كوريا الجنوبية إلى العقوبات ضد روسيا".

واعتبر مون، أن "استخدام القوة التي تسفر عن ضحايا في الأرواح لا يمكن تبرئته بأي حال من الأحوال".

وأضاف: "كوريا الجنوبية ستنضم إلى العقوبات الدولية ضد روسيا، حيث أعرب عن أسفه لهجوم موسكو على أوكرانيا".

كما أصدر مون تعليمات للحكومة ببذل كل ما في وسعها لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين في أوكرانيا.