محافظ قنا يكلف السكرتير العام بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بقوص

بتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة اجتماعا بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص لمتابعة جهود الرصد والتعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وذلك بحضور شاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ورؤساء المجالس القروية والإدارات الهندسية وفني التنظيم ومسئولي المتغيرات المكانية.

وتناول السكرتير العام خلال اللقاء استعراض سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية وتدريب وتأهيل العاملين بمنظومة المتغيرات المكانية التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي صورة من أشكال صور التعدي وبشكل دقيق بقري مركز قوص مما يساعد الجهاز التنفيذي على رصد تلك المخالفات لإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام السكرتير العام بجولة تفقدية للمرور على مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية بقري ومدينة قوص، مهيبًا بالمواطنين باتباع كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الدولة فيما يخص البناء داخل المدن أو القرى.

يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية يصاحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.

وكان صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية، نجحت خلال الفترة الماضية في إحكام قبضتها على أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والمحلات والسلاسل التجارية بعد ارتفاع أسعار بعض السلع بفعل الظروف الاقتصادية العالمية، حيث واصلت المديرية بالتعاون معا مباحث التموين حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات احتكار السلع وخاصةً السلع الغذائية.