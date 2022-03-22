منها العفو عن مسجونين فى ذكرى تحرير سيناء.. حصاد قررات «الوزراء».. اليوم

شهد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء عدد من الأحداث والفاعليات المهمة منذ الصباح الباكر، فقد وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على بروتوكول تعاون بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بين كلا من وزارة العدل مُمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بحضور المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، مساء الإثنين، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وذلك لمتابعة موقف الطرح الجديد للوحدات السكنية والأراضي للمصريين بالخارج من خلال برنامج "بيت الوطن"، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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شهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة العدل، ممثلة في قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، ووزارة التخطيط، ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بشأن التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية.

https://www.dostor.org/3750464

ترأس “مدبولي”، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، حيث يتم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى الإجراءات المختلفة التي تتخذها الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، وخاصة ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالمياً، تخفيفاً من وطأتها على المواطنين، موضحاً أن الإجراءات تتضمن جهود توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، تلبية لمتطلبات المواطنين من تلك السلع.

https://www.dostor.org/3750571

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ووافقت الحكومة على دراسة وزارة المالية الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن يُعرض مرة أخرى على مجلس الوزراء.

https://www.dostor.org/3750870

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443 هجرية.

https://www.dostor.org/3750850