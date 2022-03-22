غدا.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية الفرجاني في بني مزار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غدا قافلة طبية علاجية في قرية الفرجاني بمركز بني مزار على مدار يومين متتاليين 23 و24 مارس الجاري، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.