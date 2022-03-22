الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدا.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية الفرجاني في بني مزار

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غدا قافلة طبية علاجية في قرية الفرجاني بمركز بني مزار على مدار يومين متتاليين 23 و24 مارس الجاري، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

صحة المنيا قافلة طبية غدا قرية الفرجاني بمركز بني مزار ضمن مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد نادي السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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وائل لطفي

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