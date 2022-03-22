المعمل الجنائي يفحص خسائر حريق منزل في طنطا

أمرت النيابة العامة في طنطا، بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في منزل بشارع بطرس التابع لحى ثان طنطا، وفحص الخسائر على الحريق.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغًا لشرطة النجدة بنشوب حريق فى منزل أمام كلية التربية النوعية جامعة طنطا.

وانتقلت سيارتي إطفاء لمكان البلاغ، وتم السيطرة على النيران وإجراء عملية التبريد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وبالفحص المبدئي تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي.