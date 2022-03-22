الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يفحص خسائر حريق منزل في طنطا

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة في طنطا، بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في منزل بشارع بطرس التابع لحى ثان طنطا، وفحص الخسائر على الحريق.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغًا لشرطة النجدة بنشوب حريق فى منزل أمام كلية التربية النوعية جامعة طنطا.

وانتقلت سيارتي إطفاء لمكان البلاغ، وتم السيطرة على النيران وإجراء عملية التبريد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وبالفحص المبدئي تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

النيابة العامة في طنطا حريق المعمل الجنائي فحص الخسائر طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

تخفيض حصة الفرد فى البطاقة التموينية؟.. الحكومة توضح الحقيقة

10 نقاط تدفعك لمتابعة مسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان

«الصحة»: مصر تشهد انخفاضًا متتاليًا في معدلات الإصابة بكورونا (خاص)

الشناوي: توقعات بزيادة أسعار العقارات حتى 20%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم مخيم «قلنديا« و«كفر عقب» شمالي القدس

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا