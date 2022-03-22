الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: استقبال 894 لاجئًا أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية

ذكرت الشرطة الفيدرالية في البرازيل، أنه تم استقبال 894 لاجئا أوكرانيا فرّوا من العملية العسكرية الروسية في بلدهم.

وأوضحت الشرطة البرازيلية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن 28 لاجئا حتى الآن تقدموا بطلب للبقاء في البرازيل.

وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، قد وقع على أمر تنفيذي في 3 مارس الجاري يسمح للمواطنين الأوكرانيين بالبقاء في البرازيل لمدة تصل إلى 90 يوما من دون تأشيرة، إلى جانب إصدار تأشيرات إنسانية لمدة 180 يوما للأوكرانيين، فيما يستطيع الأوكرانيون بعد ذلك التقدم للحصول على تأشيرات طويلة الأمد.

البرازيل العملية العسكرية الروسية أوكرانيا روسيا

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