الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أبناء رفعوا شعار «مقدرناش نجيب هدايا عيد الأم».. والأمهات: «كفاية إنكم بخير»

هدايا عيد الأم
هدايا عيد الأم

آتى عيد الأم هذا العام في ظل أحداث متأزمة يعيشها العالم أجمع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، من شأنها التأثير سلبًا على  الحالة الاقتصادية لبلدان العالم وشعوبها، الأمر الذي نالت ضرره الأمهات هن الأخريات حيث لم يستطع الكثير من الأبناء شراء هدايا لأمهاتهن.

"مقدرتش السنة دي اشتري لأمي هدية واكتفيت بإهدائها وردة" تقولها زينب محمد 33 عامًا موظفة، موضحة أن موجة ارتفاع الأسعار التي يشهدها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تأثرت بها مصر بالضرورة، بالإضافة إلى قرب حلول شهر رمضان وما يحتاجه المواطنون من شراء المزيد من السلع الغذائية به، جعلها لم تتمكن من شراء هدية لأمها هذا العام، على العكس ما اعتادت في الأعوام السابقة حيث كانت تتتبع احتياجات أمها طوال العام، وتشتريها أيًا كان سعرها لتفاجئها بتقديمها لها كهدية بعيد الأم فهي تعشق شعور رؤيتها الفرحة بعين والدتها دائمًا، إلا أن هذا العام حرمت كل من هذا الشعور.

أما منال أحمد 27 عامًا تقول "هذا العام فاجأتنا جميعًا أمي وأحضرت هي تورتة عيد الأم بدلًا منا، وأقسمت بألا يحضر لها أحد هدية لكونها تعلم الظروف الاقتصادية الخاصة بي وبأخوتي، وقالت إن سعادتها وهديتها الوحيدة أن ترانا بخير، "جابتلنا هي التورتة وقالت أنا مش عايزة حاجة كفاية إنكم بخير وحواليا".

سمير محسن 45 عامًا يعمل موظف بأحد شركات التأمين قال إنه اعتاد كل عام أن يشتري لوالدته هدية قيّمة كقطعة ذهب أو أحد الأجهزة الكهربائية الضرورية التي تساعدها في مهام المنزل، إلا أن هذا العام لم يستطع ذلك نتيجة ظروفه المادية الصعبة بسبب ارتفاع أسعار السلع، وحاجته إلى شراء المزيد من السلع الغذائية لأسرته استعدادًا لقدوم شهر رمضان، والتي لم يستطع هي الآخرى إلا شراء القليل منها، لذا اكتفى هذا العام بإهداء أُمه هدية متواضعة فقط، وهو طقم كوبايات، مؤكدًا أنه وعلى الرغم من أن ذلك الأمر أحزنه كثيرًا إلا أن أمه قد سعدت بها، ولم تشعره بفارق عن فرحتها بالهديا التي كان يقدمها لها كل عام.

الجدير بالذكر أنه قد شهدت محال بيع هدايا عيد الأم إقبالًا ضعيفًا من جانب الزبائن على شراء الهدايا لتقديمها إلى الأمهات و"الحموات" و اقتصرت حركة الشراء على مبيعات ضعيفة في متناول الأيدي، وهو ما أكده سوق الذهب، والأجهزة الكهربائية والملابس والأحذية.

الحرب الروسية الأوكرانية هدايا الحالة الاقتصادية لأجهزة الكهربائية هدايا عيد الأم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

انهيار حنين حسام خلال دفاع محاميها فى «الاتجار بالبشر»

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

جدول زيادة المعاشات من 2014 إلى 2022

الشناوي: توقعات بزيادة أسعار العقارات حتى 20%

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم

«وفروا فلوسكم».. تعرف على أسعار السلع فى مبادرات الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام عبرية: مقتل 4 مستوطنين فى عملية طعن ببئر سبع

إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة لليهود «الحريديم» فى منطقة النقب

ناقش تعزيز التنسيق.. بينيت يعود لإسرائيل بعد لقاء الرئيس السيسى وبن زايد