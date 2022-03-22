الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تستعد لدمج المكاتب الداخلية للوزارة والهيئات التابعة لها

صورة للجولة
صورة للجولة

قام أحمد يوسف، الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، رافقه الدكتور أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، بتفقد عدد من المكاتب والمقرات الإدارية، استهلها بتلك الكائنة بمحافظتي البحر الأحمر والأقصر.

وذلكً في ضوء سياسة وزارة السياحة والآثار لدمج المكاتب الداخلية للوزارة ومكاتب الهيئات التابعة لها في نطاق المحافظات.

والتقى الوكيل الدائم خلال جولته بقيادات مكاتب كل من الوزارة والمجلس الأعلى للآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بهاتين المحافظتين لمناقشة الآليات المقررة لتنفيذ آلية الدمج، وفقاً للبرنامج المحدد، وذلك لرفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال تلك المكاتب.

وعلى هامش الزيارة لمحافظة الأقصر، التقى الوكيل الدائم بعددا من السادة مستأجري البازارات والأكشاك بمرسى وزارة السياحة والآثار لمتابعة سير العمل والوقوف على ما قد يعترضهم من مشكلات.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ترأس أمس الاثنين الاجتماع ال١٦ للجنة المصرية اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير، بمقر الوزارة بالزمالك، وذلك للإطلاع على آخر ما آلت إليه الأعمال بالمتحف منذ اجتماع اللجنة في مارس ٢٠٢١ وحتى الآن.
حضر الإجتماع السفير هشام الزميتي المنسق العام للجنة المصرية اليابانية العليا للمتحف، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والسفير OKA Hiroshi سفير اليابان بالقاهرة والممثل الرئيسي للوكالة اليابانية "الجايكا" في مصر وأعضاء اللجنة.

وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس السيد ماتسوناجا هيديكي، مدير عام الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا"، لقطاع الشرق الأوسط وأوروبا.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالترحيب بالحضور، وبالأعضاء الجدد باللجنة، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر واليابان، والتي تتجلى في العديد من المشروعات على المستوي السياحي والأثري ولعل من أهمها مشروع المتحف المصري الكبير.

وفي كلمته أشاد السفير OKA Hiroshi  سفير اليابان بالقاهرة بتقدم الأعمال بالمتحف، معربا عن تقديره البالغ للجهد المبذول لخروج هذا المشروع إلى النور بما يليق به كونه واحدا من أهم المشروعات الثقافية بالعالم.

ومن جانبه قام اللواء عاطف مفتاح باطلاع الحضور على تقرير مرحلي للعمل بالمتحف تتضمن تقدم أعمال البناء والتأكيد على الإنتهاء منها في التوقيتات المحددة، وكذلك مستجدات التعاقد مع تحالف حسن علام الفائز بتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف والذي تم التعاقد معها في إبريل 2021 واصفًا إياها بالخطوة الفريدة من نوعها.

الوكيل الدائم لوزارة السياحة الموارد البشرية السياحة البحر الأحمر والأقصر وزارة السياحة والآثار

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