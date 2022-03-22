نائب محافظ قنا يشهد انطلاق فعاليات مبادرة قطار الصعيد للتكنولوجيا

نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، شهد حازم عمر نائب المحافظ فعاليات مبادرة قطار الصعيد للتكنولوجيا الذي ينظمه المعهد القومي للإتصالات بمركز إبداع مصر الرقمية بجامعة جنوب الوادي التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمشاركة الدكتور اشرف عبدالحق نائب مدير المعهد القومي للإتصالات عبر تقنية الفيديو، وبحضور الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة والخريجين ومسئولي مراكز إبداع مصر الرقمية.

أكد الدكتور أشرف عبدالحق على أهمية تلبية احتياجات الجامعات في التدريب على الأنظمة التكنولوجية الحديثة من خلال إنشاء أكاديميات دولية تحت مظلة المعهد القومي للإتصالات وكذلك التعاون في تبادل الخبرات العلمية والأبحاث العلمية المشتركة والإشراف على مشاريع التخرج للطلاب بكليات الهندسة والحاسبات ومحاولة سد الفجوة الرقمية بين احتياجات سوق العمل والدراسة الأكاديمية، فضلًا عن زيادة أعداد المقبولين بالمنح المختلفة للشباب بمحافظة قنا.



من جانبه، أثنى نائب محافظ قنا على مبادرة قطار الصعيد للتكنولوجيا الذي ينظمه المعهد القومي للإتصالات بمركز إبداع مصر الرقمية بمحافظات الصعيد، والفرص التي يقدمها المعهد للطلاب والخريجين لتحفيزهم على رفع مهاراتهم لمواكبة التطور السريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف "عمر" أن مشروع "مراكز الإبداع الرقمية" مُبادرة ابداعية مُقدمة من الحكومة المصرية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويُعد حل مُبتكر للتصدي لمشكلة البطالة لدى الشباب، من خلال أساليب عملية وطرق واقعية تدمج الخدمات الحيوية المختلفة الخاصة بنمو الأعمال في مكان واحد، معرباً عن شكره لجامعة جنوب الوادى لتقديمها كافة سبل الدعم و احتضانها لمراكز إبداع مصر الرقمية، موضحاً بأنه تم التنسيق بين وحدة السكان بالمحافظة ومراكز إبداع مصر الرقمية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل لمجابهة القضية السكانية.