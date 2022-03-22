«القابضة للمياه»: ختام التدريب العملي لشركات الوجه القبلي

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فاعليات التدريب المنفذ لشركات مياه الشرب للوجه القبلي المشاركة في المسابقة السنوية للسلامة والصحة المهنية عبر تقنية البث المباشر.

وحرص “رسلان” على متابعة جميع الشركات للوقوف علي المستوي التدريبي المقدم لهم من خلال الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة إداره دعم مراكز التدريب، والذي نفذ من خلال الخبراء من الشركه القابضه في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأشاد رئيس الشركة القابضة، بما تم تنفيذه والروح العالية والمستوي المهني المميز للمشاركين لعدد 10 شركات تابع تمثل شركات الوجه القبلي، وأثنى على مشاركه العنصر النسائي من مهندسي الشركة في فاعليات التدريب.

ووجه بأهمية التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية، للحد من المخاطر والسيطره عليها في كافه المحطات واستخدام احدث الاجهزه في هذا المجال، وأوضح أن التدريب يعد من اهم آليات الحفاظ علي سلامه العاملين.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية في مواقع العمل، حفاظًا على العاملين باعتبارهم أهم موارد الشركة، وضرورة تدريبهم وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها.

وأضاف أن خطط السلامة والصحة المهنية تتضمن توعية العاملين، وتدريبهم على التعامل مع مخاطر مثل تسرب الكلور وكيفية احتوائه فى أقل مدة زمنية.

وقال العميد عمرو الشيخ، مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، إن الدورة التدريبية شملت سيناريوهات عملية عن كيفية دخول الأماكن والمخاطر الموجودة بها، وآليات التعامل مع أى خطر محتمل، من خلال تنفيذ تدريبات عملية لكافة المشاركين لثقل مهارتهم وامتزاج الخبرات فيما بينهم.

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، استضافت فعاليات التدريب واطلاق بث مباشر لجوانب التدريب للشركات المشاركة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، بالتنسيق مع الشركة القابضة لنقل الخبرات لجميع العاملين بكافة الشركات.