التحقيق في سرقة عاطل هاتف فتاة أثناء مكالمة فيديو بقنا

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة سرقة عاطل هاتف فتاة أثناء إجرائها مكالمة فيديو مع إحدى صديقاتها وتمكنت صديقتها من التقاط صورة له، وقررت النيابة ضبط وإحضار المتهم.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بتحرير فتاة لمحضر سرقة هاتفها أثناء سيرها فى الشارع من قبل أحد اللصوص الذي كان يستقل موتوسيكل.



وتبين أن الفتاة كانت تجري مكالمة فيديو مع صديقتها وأثناء تواجدها في الشارع اقترب اللص منها وقام بخطف التليفون، ولم ينتبه إلى أن المكاملة ما زالت متصلة، واستطاعت صديقتها أن تلتقط صورة له من خلال الشاشة.



تم تحرير محضر بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط اللص.