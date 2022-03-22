الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

في سطور.. ماهي قصة اليوم العالمي للمياه وشعار 2022

اليوم العالمي للمياه
اليوم العالمي للمياه

قصة اليوم العالمي للمياه وشعار 2022.. تعتبر المياه شريان الحياة الذي لا يستطيع أي إنسان العيش بدونه، ولذلك تم اختيار يوم 22 مارس، للاحتفال وتسليط الضوء على أهمية ومشاكل المياه في كل دول العالم، والعمل على توصيل المياه للجميع في إطار خطة التنمية المستدامة والتي من المقرر أن تحقق أهدافها كاملة ويصل الماء إلى الجميع بحلول عام 2030.

تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للمياه

في أواخر عام 1992، وبالتحديد في شهر ديسمبر، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبار الثاني والعشرين من مارس، يومًا عالميًا للاحتفال بيوم المياه، وتم الاحتفال به للمرة الأولى في مارس 1993، ويستمر الاحتفال به سنويًا حتى هذا العام.

شعار اليوم العالمي للمياه

في كل عام، يتم اختيار شعار لليوم العالمي للمياه، من أجل تسليط الضوء على هذا الشعار والتوعية بأهميته، بحيث لا يكون الاحتفال بشكل عام، وإنما مقيدًا بقضية معينة يعمل العالم أجمع على التركيز عليها والتوعية بأهميتها، وكان شعار "تثمين المياه"، هو شعار اليوم العالمي للمياه في العام الماضي، وفي عام 2020، كان الاحتفال يتركز حول الصلة بين المياه وتغير المناخ، وقالت الأمم المتحدة إن: "التكيف مع الآثار المائية لتغير المناخ سيحمي الصحة وينقذ الأرواح".

شعار اليوم العالمي للمياه هذا العام

يأتي الاحتفال باليوم العالمي للمياه هذا العام "المياه الجوفية- جعل غير المرئي مرئيًا"، هذا هو المحور الأساسي التي يدور حوله الاحتفال هذا العام، وهو التوعية بأهمية فكرة المياه الجوفية، والتي لا يشاهدها الإنسان العادي بالعين المجردة، على الرغم من أن تأثير المياه هذه يشعر به الإنسان في كل مكان، من خلال الفوائد الكثيرة التي تقدم للجميع من خلالها.

 المياه الجوفية شعار عام 2022

توجد المياه الجوفية بشكل أساسي في باطن الأرض، وهي عبارة تكوينات جيولوجية من الرمال، والحصى والصخور، التي يمكنها الاحتفاظ بالمياه، وتعتمد المياه الجوفية في غذائها بشكل أساسي على الأنهار، وكذلك المياه القادمة من البحيرات و الأرضيات الرطبة.

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