الامتحان التجريبي أولي ثانوي 2022.. وموعد امتحانات الطلاب

الامتحان التجريبي أولى ثانوي 2022 التي تقيس مدى استيعاب الطلاب للمناهج من الكلمات البحثية التي تحتل القائمة الرئيسية لمحرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الأخيرة.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير وموعد آخر أيام الامتحانات التجريبية لطلاب 1 ثانوي العام والتي تجرى عبر المنصات الإلكترونية من خلال التابلت المدرسي.

الامتحان التجريبي أولى ثانوي 2022

تقيس الامتحانات الإلكترونية التي تجريها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدى فهم واستيعاب طلاب 1 ثانوي عام للمناهج التي يخضعون لدراستها في كافة المواد عبر المنصات الإلكترونية من خلال التابلت المدرسي حيث نصح المركز التكنولوجي بالوزارة بفتح التابلت والضغط على Knox manage ثم content ثم الضغط على علامة التحميل بأعلى ليتم تحميل دليل الامتحان.

ويتم الامتحان من خلال شبكة المدرسة الإلكترونية " انترنت" إلا بعض المدارس التي يوجد بها مشاكل سيتم حلها عبر شريحة التابلت المدرسي، وذلك لإجراء الامتحانات دون ضغط نفسي والتدريب عليها وعلى شكل الأسئلة النهائية دون مشاكل.

أخر موعد لإجراء امتحانات 1 ثانوي التجريبية

تجرى كافة مدارس الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية الاختبارات التدريبية لطلاب أولى ثاني حيث تنتهي الامتحانات اليوم الثلاثاء 22 مارس ويخضع الطلاب للتدريب على امتحان مادة التاريخ عبر المنصات الإلكترونية لمدة ساعة دون التأثير على اليوم الدراسي خاصة وأن الامتحانات النهائية على الأبواب وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام في أكتوبر الماضي.

وتجرى الاختبارات التجريبية لطلاب المدارس الحكومية والقومية والخاصة وسط إجراءات احترازية لتفادي انتشار عدوى أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وفقا للخطة الوقائية التي تتبناها الوزارة للحد من تفشي خطر العدوى.

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عقب الانتهاء من الامتحان التجريبي أولى ثانوي 2022 يبدأ شهر رمضان المبارك الذي أكدت الوزارة استمرار الدراسة فيه وعدم رفع الغياب للانتهاء من المناهج الدراسية لكافة المواد الدراسية حيث تبدأ الامتحانات النهائية لطلاب صفوف النقل يوم 7 مايو 2022 عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة في كافة محافظات الجمهورية والتي تستمر لمدة أسبوعين.