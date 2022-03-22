«الزراعة»: ضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بمنافذ قطاع الإنتاج

قال رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور ممدوح السباعي، إنه جرى ضخ كميات كبيرة من المواد والمنتجات الغذائية بمنافذ القطاع الثابتة والمتنقلة بمختلف محافظات مصر وبأعلى جودة وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20%، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار "السباعي" - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إلى أنه يتم التوسع في إقامة المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة بالمناطق والأحياء الجديدة؛ تشجيعا لدعم واستقرار المواطنين في هذه المناطق، حيث يتم ضخ منتجات الخضر والفاكهة والبقوليات والبقالة واللحوم المجمدة ومصنعاتها واللحوم البلدية والدواجن المجمدة ومصنعاتها والأسماك وعسل النحل وزيت الزيتون ومنتجات الألبان ومصنعاتها.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أطلقت - الخميس الماضي - 21 منفذًا متنقلاً لمحافظتي القليوبية والفيوم، محملة بكافة السلع الاستهلاكية، بأسعار مخفضة، موضحا أن سبب انخفاض أسعار منتجات الوزارة أنها من المزارع مباشرة وبدون وسطاء وشعارها "خير مزارعنا لأهالينا"، وهي تقوم على توفير السلع والمنتجات الغذائية من المزارع التابعة لوزارة الزراعة للمواطنين مباشرة دون الحلقات الوسيطة، وبالتالي تعرض بأسعار أقل من الأسواق.