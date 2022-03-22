الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: ضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بمنافذ قطاع الإنتاج

جريدة الدستور

قال رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور ممدوح السباعي، إنه جرى ضخ كميات كبيرة من المواد والمنتجات الغذائية بمنافذ القطاع الثابتة والمتنقلة بمختلف محافظات مصر وبأعلى جودة وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20%، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأشار "السباعي" - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إلى أنه يتم التوسع في إقامة المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة بالمناطق والأحياء الجديدة؛ تشجيعا لدعم واستقرار المواطنين في هذه المناطق، حيث يتم ضخ منتجات الخضر والفاكهة والبقوليات والبقالة واللحوم المجمدة ومصنعاتها واللحوم البلدية والدواجن المجمدة ومصنعاتها والأسماك وعسل النحل وزيت الزيتون ومنتجات الألبان ومصنعاتها.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أطلقت - الخميس الماضي - 21 منفذًا متنقلاً لمحافظتي القليوبية والفيوم، محملة بكافة السلع الاستهلاكية، بأسعار مخفضة، موضحا أن سبب انخفاض أسعار منتجات الوزارة أنها من المزارع مباشرة وبدون وسطاء وشعارها "خير مزارعنا لأهالينا"، وهي تقوم على توفير السلع والمنتجات الغذائية من المزارع التابعة لوزارة الزراعة للمواطنين مباشرة دون الحلقات الوسيطة، وبالتالي تعرض بأسعار أقل من الأسواق.

المنتجات الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

«آدي الربيع عاد من تاني لأ لسه شوية».. خبراء يجيبون: متى ينتهي الشتاء؟

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 22-3-2022،

وزير الرياضة يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة السنغال

«وثيقة تأمين المطلقات».. درع حماية جديد للمرأة أم أزمة للعلاقات؟

بمناسبة اليوم العالمي.. «مياه سوهاج» تستعرض أسطول معداتها بشوارع سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)