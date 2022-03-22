بنكا «الأهلي» و«مصر»: 13 مليار جنيه حصيلة اليوم الأول لشهادات الـ18%

أعلن بنكا الأهلي ومصر، أن حصيلة شهادات الادخار ذات العائد 18 %، والتي أطلقها البنكان أمس وتصل مدتها إلى عام واحد، قد بلغت أكثر من 13 مليار جنيه في اليوم الأول لها، كما ارتفعت معدلات التنازل عن الدولار بالبنكين إلى أكثر من 50% مقارنة باليوم السابق.

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حصيلة شهادات الادخار ذات العائد 18 % التي أطلقها البنك أمس بلغت في اليوم الأول 8 مليارات جنيه، فيما بلغت الزيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بالبنك 30 % ة و50% في شركة الأهلي للصرافة وحدها.

من جانبه، قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن حصيلة شهادات الـ 18% بالبنك بلغت في اليوم الأول لها 5 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة الزيادة في حصيلة التنازل عن الدولار 50 % مقارنة باليوم السابق.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا أمس، شهادات ادخارية لمدة عام تصرف شهريا بعائد 18%.