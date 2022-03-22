الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بنكا «الأهلي» و«مصر»: 13 مليار جنيه حصيلة اليوم الأول لشهادات الـ18%

بنك مصر و بنك الأهلي
بنك مصر و بنك الأهلي

أعلن بنكا الأهلي ومصر، أن حصيلة شهادات الادخار ذات العائد 18 %، والتي أطلقها البنكان أمس وتصل مدتها إلى عام واحد، قد بلغت أكثر من 13 مليار جنيه في اليوم الأول لها، كما ارتفعت معدلات التنازل عن الدولار بالبنكين إلى أكثر من 50% مقارنة باليوم السابق.
وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حصيلة شهادات الادخار ذات العائد 18 % التي أطلقها البنك أمس بلغت في اليوم الأول 8 مليارات جنيه، فيما بلغت الزيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بالبنك 30 % ة و50% في شركة الأهلي للصرافة وحدها.
من جانبه، قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن حصيلة شهادات الـ 18% بالبنك بلغت في اليوم الأول لها 5 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة الزيادة في حصيلة التنازل عن الدولار 50 % مقارنة باليوم السابق.
وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا أمس، شهادات ادخارية لمدة عام تصرف شهريا بعائد 18%.

الاهلى مصر شهادات الادخار بنكا الأهلي ومصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

«آدي الربيع عاد من تاني لأ لسه شوية».. خبراء يجيبون: متى ينتهي الشتاء؟

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 22-3-2022،

وزير الرياضة يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة السنغال

«وثيقة تأمين المطلقات».. درع حماية جديد للمرأة أم أزمة للعلاقات؟

بمناسبة اليوم العالمي.. «مياه سوهاج» تستعرض أسطول معداتها بشوارع سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)