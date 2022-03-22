الرئيس الأوكراتى يشدد على الحاجة إلى عقد لقاء مع نظيره الروسى بوتين

شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على الحاجة إلى عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأي صيغة كانت من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع موقع "سوسبيلنه" الإلكتروني الإخباري: "باعتقادي أنه بدون هذا اللقاء من المستحيل أن نفهم تماماً ما هم مستعدّون لفعله من أجل وقف الحرب".

وكان زيلينسكي أعلن في وقت سابق أنّه "بدون مفاوضات لا يمكننا إنهاء الحرب" داعياً إلى عقد قمة مع بوتين، لكنّ تصريحاته اليوم حملت طابع الإلحاح الشديد.

وجرى عقد العديد من جلسات المفاوضات الأوكرانية الروسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

إلى ذلك أكد زيلينسكي، مساء الاثنين، خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية أوكرانية عامة، أن أي "تسوية" في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وصرح لموقع "سوسبيلنه" الإلكتروني الإخباري قائلا: "فسرت لكل المجموعات التفاوضية: عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات التي ستدرج في اتفاق محتمل وقد تكون تاريخية سنعرضها على استفتاء". وأردف "الشعب يجب أن يدلي برأيه في أشكال معينة من التسويات. وفحوى (هذه التسويات المحتملة) رهن بمناقشاتنا" مع الروس.

وجرى عقد العديد من جلسات المفاوضات الأوكرانية الروسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

إلى ذلك أكد زيلينسكي، مساء الاثنين، خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية أوكرانية عامة، أن أي "تسوية" في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وصرح لموقع "سوسبيلنه" الإلكتروني الإخباري قائلا: "فسرت لكل المجموعات التفاوضية: عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات التي ستدرج في اتفاق محتمل وقد تكون تاريخية سنعرضها على استفتاء". وأردف "الشعب يجب أن يدلي برأيه في أشكال معينة من التسويات. وفحوى (هذه التسويات المحتملة) رهن بمناقشاتنا" مع الروس.