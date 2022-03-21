الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خلال صالون «تنسيقية شباب الأحزاب»..

مستشار وزير التموين: توطين الصناعات ضرورة لمواجهة تبعات الأزمات العالمية

صالون التنسيقية
صالون التنسيقية

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين، أن مصر لديها القدرة على التعافي وإدارة المخاطر الاقتصادية المترتبة على أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما لمسناه في توفير الحكومة بشكل جيد للسلع والخدمات.

وأضاف نافع، خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، أن العالم يشهد مضاربة في عقود توريد القمح نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى رفع أسعار الوقود والسلع الأساسية.

وشدد “نافع” على أن قرارات الحماية الاجتماعية كانت مطلوبة، ولن ينتج عنها موجات تضخمية لأنها تستهدف شريحة محددة، إضافة إلى أن قرارات البنك المركزي برفع الفائدة تخلق محفزات جيدة للمواطنين أصحاب الوفرة المالية جيدة، لافتا إلى أن الاعتمادات المالية لموظفي الحكومة تحقق توازنا عاما بعد الارتفاعات التي تشهدها الأسواق المصرية.

ولفت نافع إلى أهمية توطين الصناعة لمنع التأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية قدر الإمكان، وان مصر لديها جميع الإمكانيات لفعل ذلك كما هو واضح في صناعة البليت.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيًا تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟".

ويهدف صالون التنسيقية التعريف بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية في العامين الأخيرين بعد جائحة كورونا، بدء من ارتفاع الطلب العالمي وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج العالمي من الغذاء والطاقة، وصولًا للحظة الذروة الحالية بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأدار الحوار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدشينن حملة بعنوان "سوا هنعدي"، لتعظيم العائد من التصنيع المحلي نوعا وجودة، وتحفيز المستهلك على استبدال السلع المستوردة بالمحلية، وتغيير سلة الغذاء المصرية بما يعود بالفائدة على صحة المواطن، وتغيير منظومة الاستهلاك.

الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع مستشار وزير التموين إدارة المخاطر الحرب الروسية الأوكرانية صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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حرب ضد فقراء العالم

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