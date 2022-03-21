الفيدرالى الأمريكى: سنرفع معدلات الفائدة إذا اقتضى الأمر

أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، اليوم الاثنين، أن البنك المركزي الأمريكي مستعد لتسريع وتيرة رفع معدلات الفائدة عام 2022 ورفعها بأكثر من ربع نقطة مئوية مرة واحدة أو أكثر إذا لزم الأمر.

وقال جيروم باول خلال المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال "إذا استنتجنا أنه من المناسب التصرف بقوة أكبر من خلال رفع معدلات الفائدة بأكثر من 25 نقطة خلال اجتماع أو عدة اجتماعات فسنفعل ذلك".

ورفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة، الأربعاء، لأول مرة منذ 2018 لمكافحة ارتفاع التضخم، وأعلن رفع معدّل الفائدة الأساسي بشكل معتدل بربع نقطة وليس نصف نقطة مباشرة.

وكانت معدلات الفائدة تتراوح منذ مارس 2020 بين صفر و0,25 % ارتفعت حاليا إلى 0,25 و0,50 %. ويتوقع رفع الفائدة أكثر في 2022 وربما خلال كل اجتماع.

ويرى معظم المسؤولين في اللجنة النقدية أن معدلات الفائدة ستستقر عند حوالى 1,75 % نهاية عام 2022.

وقال باول "لكن إذا قررنا أننا بحاجة إلى تجاوز هذا الإجراء الذي يعتبر حياديا بنسبة 2 أو 2,5 %، "سنفعل ذلك أيضًا".

لكن تستمر الأسعار في الارتفاع في الولايات المتحدة، حسب وكالة "فرانس برس".

وعدلت اللجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي، الأربعاء، آفاقها الاقتصادية ورفعت بشكل كبير توقعاتها المتعلقة بالتضخم إلى 4,3% أي أكثر بمرتين مما كان متوقعا في ديسمبر.

وقال باول "آفاق التضخم تفاقمت بشكل كبير هذه السنة حتى قبل الغزو الروسي لاوكرانيا".

ونقلت وكالة رويترز عن باول قوله، إن البنك المركزي الأميركي يجب عليه أن يتحرك "على وجه السرعة" لخفض التضخم المرتفع، مضيفا أنه قد يستخدم زيادات أكبر من المعتاد في أسعار الفائدة إذا كان ذلك ضروريا.

وتابع: "سوق العمل قوية جدا والتضخم مرتفع جدا.. هناك حاجة واضحة للتحرك على وجه السرعة لإعادة موقف السياسة النقدية إلى مستويات أكثر حيادا ثم التحرك إلى مستويات أكثر تقييدا إذا كان ذلك هو المطلوب لاستعادة استقرار الأسعار".