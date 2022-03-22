الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليونان تعلن عن إرشادات جديدة للمسافرين إليها ضمن خطط التعايش مع كورونا

اليونان
اليونان

أعلنت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت خطابًا من وزارة السياحة والآثار يفيد بأن السفيرصلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون الفنصلية والمصريين في الخارج، أكد أن سفارة جمهورية مصر العربية في آثينا قد تلقت إرشادات السفر من سلطات دولة اليونان لموسمها السياحي في بداية الشهر الجاري.

وأضافت أن السلطات اليونانية أعلنت أنه لن يطلب من القادمين إلى اليونان استيفاء استمارة  PLF  المعروفة  PASSENGER LOCATOR FORM استمارة تحديد موقع الركاب، و التي كان يتعين على القادمين الى الأراضي اليونانية استيفائها قبل الوصول إلى أراضيها.

وتعتبر استمارة  PLF هي أحد الآليات التي اتبعتها الدول الأوربية من ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا لمعرفة أماكن تواجد الوافدين والغرض من الزيارة وكافة البيانات المتعلقة بالوافدين من ضمن قواعد السفر الدولية،  وقد قامت العديد من الدول بالبدء في التخلي عنها لزيادة الحركة السياحية الوافدة ضمن ظهور اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وعلى رأس هذة الدول انجلترا التي تخلفت عن قيام الوافدين إليها بالقيام بهذا الإجراء، كما قامت انجلترا بالإعلان عن عدم الحاجة لكافة الاختبارات الخاصة بالركاب غير المؤهلين للتطعيم، بالإضافة إلى إعلانها عدم  المسافرين غير المطعمين لإجراء اختبار ما قبل المغادرة واختبار اليوم الثاني بعد الوصول. 

يأتي ذلك في إطار خطة تعايش إنجلترا مع كوفيد، ونجاح إطلاق حملات التطعيم والجرعات المعززة في المملكة المتحدة، حيث تلقى 86% من السكان بإنجلترا جرعة ثانية، كما تلقى نحو  67% من السكان لجرعة معززة (أو ثالثة).

وتقوم عدد من دول العالم بخطط للتعاش مع فيروس كورونا لمواجهة الإجراءات والتداعيات الاقتصادية التي تؤثر بشكل سلبي على كافة اقتصاديات العالم، وتحاول كل دولة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها فتح بلادها،  وإعادة الحياة الطبيعية إلى ما قبل كورونا.

غرفة شركات السياحة وزارة السياحة والآثار السلطات اليونانية تحديد موقع الركاب انجلترا فيروس كورونا

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