حبس تشكيل عصابى لاتهامهم بالتخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق، بحبس عناصر تشكيل عصابي،لاتهامهم بالتخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان رجال الأمن تمكنوا من ضبط عناصر تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية - مقيم بدائرة القسم قرر بقيام أربعة أشخاص باستيقافه وسرقة حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالى تحت تهديد الأسلحة البيضاء "كانت بحوزتهم"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمين بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (أسلحة بيضاء- حقيبة بداخلها مبلغ مالى).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتعلقات الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.