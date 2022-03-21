مجلس الوزراء الكويتى يدين الاعتداءات الإرهابية على المنشآت الاقتصادية الحيوية بالسعودية

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين الآمنين والمنشآت الاقتصادية الحيوية في المملكة العربية السعودية عبر إطلاقها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مختلف مناطق المملكة.

وقال مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه مساء اليوم الإثنين، إن استمرار تلك الأعمال الإرهابية لا يستهدف أمن السعودية واستقرار المنطقة فحسب وإنما يستهدف أيضاً الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والتأثير على الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية.

وأكد المجلس وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها وسيادتها.