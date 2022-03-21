توفير 6431 فرصة عمل وبرنامج لإعداد الكوادر العمالية.. أنشطة «القوى العاملة» اليوم

أجرت وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:

«القوى العاملة»: الخميس آخر موعد لقبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن آخر موعد لقبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، الخميس المقبل، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبًا، فضلًا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مؤكدًا أنه لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

https://www.dostor.org/3749222

براتب يصل لـ5 آلاف جنيه.. القوى العاملة توفر 6431 فرصة عمل

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 5951 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 125 شركة ومصنع قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر مارس وأبريل 2022.

https://www.dostor.org/3749203



رئيس نقابة العاملين بالتجارة: تنفيذ برنامج متقدم لإعداد الكوادر العمالية

وجه رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد عبد ربه، التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة شهر مارس وما يحمله من مناسبات منها عيد الأم، ويوم المرأة العالمي، وعيد المرأة المصرية، مثمنا دورها في المشاركة في تنمية المجتمع وحمايته من كافة التحديات التي مرت على مصر من وباء كورونا

https://www.dostor.org/3749422



«عبد الفضيل» يشيد بقرار تحديد سعر رغيف العيش الحر

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للضرائب والجمارك والمالية بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين.

والذي نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

https://www.dostor.org/3749500