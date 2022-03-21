الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توفير 6431 فرصة عمل وبرنامج لإعداد الكوادر العمالية.. أنشطة «القوى العاملة» اليوم

محمد سعفان
محمد سعفان

أجرت وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:

«القوى العاملة»: الخميس آخر موعد لقبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن آخر موعد لقبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، الخميس المقبل، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبًا، فضلًا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مؤكدًا أنه لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

https://www.dostor.org/3749222

براتب يصل لـ5 آلاف جنيه.. القوى العاملة توفر 6431 فرصة عمل
تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 5951 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 125  شركة ومصنع قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر مارس وأبريل 2022.

https://www.dostor.org/3749203


رئيس نقابة العاملين بالتجارة: تنفيذ برنامج متقدم لإعداد الكوادر العمالية

وجه رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد عبد ربه، التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة شهر مارس وما يحمله من مناسبات منها عيد الأم، ويوم المرأة العالمي، وعيد المرأة المصرية، مثمنا دورها في المشاركة في تنمية المجتمع وحمايته من كافة التحديات التي مرت على مصر من وباء كورونا
https://www.dostor.org/3749422


«عبد الفضيل» يشيد بقرار تحديد سعر رغيف العيش الحر

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للضرائب والجمارك والمالية بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين.

والذي نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

https://www.dostor.org/3749500

الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء وزارة القوى العاملة دولة الكويت محمد سعفان وزير القوى العاملة رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة التأمين الصحي والاجتماعي فرصة عمل للذكور والإناث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

النائب العام يأمر بحبس 3 متهمين بوقائع تعامل فى النقد الأجنبى

أول تحرك من «التموين» بعد قرار تحديد أسعار وأوزان رغيف العيش السياحي

مصر تعزى الصين فى ضحايا «الطائرة المنكوبة»

«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

البابا تواضروس يكرم وزيرة البيئة ويمنحها جائزة الأم المثالية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)