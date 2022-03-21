الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تشارك عملائها الاحتفال بعيد الأم (صور)

صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال

احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران صباح اليوم الاثنين، بعيد الأم  مع عملائها السيدات من المسافرين  من مبنى الركاب رقم (٣) بمطار القاهرة الدولى، حرصاً منها على مشاركة عملائها فى جميع المناسبات السعيدة. 

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وقام فريق عمل مصر للطيران بتوزيع الورود والتقاط الصور التذكارية مع السيدات وتهنئتهن بهذه المناسبة السعيدة متمنيين لهن دوام التوفيق والنجاح.

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من جانبه قام الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بتقديم التهنئة لجميع السيدات العاملات بالشركة، وأشاد بأدائهن المتميز فى جميع نواحى العمل المختلفة داخل الشر كة، بجانب  دورهن العظيم كأمهات فضليات.

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وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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مصرللطيران عملائها عيد الأم المسافرين المناسبات السعيدة احتفلت الشركة الوطنية مصرللطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية صباح اليوم بعيد الأم مع عملائها السيدات من المسافرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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