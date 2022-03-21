الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويشدد على أهمية انتظام حركة التشغيل

وزير الطيران
وزير الطيران

أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، جولة تفقدية اليوم، بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 3 لمتابعة انتظام حركة التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين والاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية. 

وشدد وزير الطيران المدنى خلال جولته التى تفقد خلالها صالتى السفر والوصول والخطوط الداخلية ومنطقة سيور الحقائب على ضرورة الالتزام  بتقديم كافة التسهيلات للمسافرين دون تقصير  أو تراخى وضرورة محاسبة أى مقصر.

وطالب الطيار محمد منار بضرورة  التنسيق والتعاون المستمر  بين جميع الجهات العاملة بالمطار للتعامل مع كثافة التشغيل التي يشهدها مطار القاهرة بتسيير عدد كبير من شركات الطيران العالمية والمصرية رحلات من وإلي وعبر مطار القاهرة المحوري على الرحلات الدولية والداخلية بما يعكس الثقة في التزام المطارات المصرية بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

رافق الوزير فى جولته باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام والمحاسب مجدى اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فيأماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وزير الطيران مطار القاهرة انتظام حركة التشغيل أهمية انتظام حركة التشغيل راحة المسافرين الإجراءات الأمنية والاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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