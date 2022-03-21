الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من شُرب اللبن لأمراض اللثة.. أسباب غريبة تمنع النساء من الحمل

أرشفية
أرشفية

يعتبر العقم مشكلة حساسة، حيث يتسبب في إصابة العديد من النساء بالوحدة والمشكلات النفسية الخطرة، فوفقًا لما ذكره موقع الجمعية الأمريكية للطب التناسلي يؤثر العقم على 7.3 مليون امرأة سنويًا في العالم.

وبدأ العلماء يكتشفون حتى أكثر الأشياء التي تبدو تافهة يمكن أن تؤدي إلى تخريب جهود إنجاب الأطفال، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن الإجهاد يمكن أن يضاعف من خطر إصابة المرأة بالعقم، وأن شيئًا بسيطًا مثل المشي لمدة 20 دقيقة يمكن أن يساعدها في تحقيق ذلك، ففي السطور التالية يقدم الخبراء الأسباب الغريبة وراء عدم حمل النساء وفقًا لموقع " your tango".

الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية:

اللياقة البدنية هى الأساس في جميع الأمور الطبية، فلا يمكن أن يكون وزنك زائدًا عن الحد الذي لا يسمح لك بالحمل ولا يمكن أن تكوني أقل من اللازم للحمل.

ووفقًا للباحثين في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا في 2014 فإن 7% من جميع النساء يعانين من مشاكل في الخصوبة، حيث وجدوا أن الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية يقلل من خصوبتهنّ.

النساء أصحاب فصيلة الدم O معرضات لخطر ضعف الخصوبة:

اكتشف علماء من جامعة ييل وكلية ألبرت أينشتاين للطب أنه من بين النساء المصابات بالخصوبة في الثلاثينيات من العمر، كانت النساء أصحاب فصيلة الدم O أكثر عرضة بمرتين من أنواع الدم الأخرى.

وأوضح الخبراء، إذا كنت قلقة من أن الضغط الناتج عن محاولة الحمل سيؤثر سلبًا على علاقتكما، فإن مشاكل العقم يمكن أن تقربكما معًا، حيث تشير النتائج إلى أن الأزواج الذين تمكنوا من التغلب على مشاكل الخصوبة لديهم كانوا أكثر ارتباطًا.

استهلاك الألبان قليلة الدسم:

أوضح الأطباء أن النساء اللواتي يستهلكن حصتين أو أكثر من منتجات الألبان قليلة الدسم في اليوم أكثر عرضة للإصابة بالعقم.

وجدت إحدى الدراسات التابعة لجامعة هارفارد 2007 أن النساء اللواتي يأكلن الكثير من منتجات الألبان قليلة الدسم يواجهن خطرًا أعلى بنسبة 85 في المائة من عقم التبويض مقارنة بالنساء اللائي يستهلكن القليل من منتجات الألبان قليلة الدسم أو لا يتناولنها على الإطلاق.

عدم التعرض للشمس بنسبة كافية:

أشار الخبراء أن التعرض للشمس يوازن الهرمونات الجنسية عند النساء ويحسن الخصوبة، كما يجب أن يكون هناك شيء ما في الصيف باعتباره "موسم الحب". 

يساعد (فيتامين د) على تعزيز مستويات الهرمونات الجنسية الأنثوية البروجسترون والإستروجين بنسبة 13% و21 % على التوالي، مما ينظم الدورة الشهرية ويزيد من احتمالية حدوث الحمل.

أمراض اللثة:

وجدت دراسة أسترالية أن أمراض اللثة تؤخر اختبار الحمل الإيجابي لمدة شهرين أو أكثر، وأشار باحثون أن النساء المصابات بأمراض اللثة يستغرقن ما يزيد قليلاً عن سبعة أشهر حتى يصبحن حوامل.

دراسة التمارين الرياضية إنجاب الأطفال اللياقة البدنية أمراض اللثة أسباب العقم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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