الإثنين 21 مارس 2022
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سياسي

برلمانية: الأم المصرية ستظل مصدر السعادة والمحبة ومثالًا للعطاء يحتذى به

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

هنأت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، أمهات مصر بمناسبة حلول عيد الأم، الذي يحتفل به العالم العربي، اليوم الاثنين الموافق 21 مارس، مؤكدة أن المرأة هي نواة المجتمع فهي القادرة على إخراج جيل ناجح يواجه تحديات المستقبل.

و قالت الهلالي، في تصريحات لها: "كل عام و كل أم في وطننا الغالي بألف خير وصحة و سعادة، كل عام و أنت  أم عظيمة ملهمة مكافحة و خير سند وعون لأبنائك ووطنك الحبيب كل عام وأنتِ مربية ومعلمة.. كل عام وكل أم مصرية بخير، مؤكدة أن المرأة المصرية شريك أساسي في التنمية، و مثال يحتذى به فى العطاء.

وأضافت: "كل الشكر و التقدير و العرفان و الحب لكل أم مصرية و عربية مربية الأجيال، و القدوة لابنائها و بناتها"، "مضيفه " ستظلين دائما مصدر السعادة و العطاء و المحبة  فالأم ستظل دائمًا هى عماد الأسرة، تُعطي الجميع دون أن تنتظر أي مقابل".

وفي سياق متصل، وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة للأمهات المصريات فى عيدهن، وقالت في رسالة عبر “فيس بوك”: "في عيدها، أهنئ كل أمهاتنا، فبرغم كل التحديات، تظل الأم المصرية نموذجًا يحتذى به، كبطلة و شخصية محاربة من أجل أسرتها، فتحية فخر و تقدير إلى كل أم، المعلم الأول للأخلاق و المبادئ، و المثل الأعلى، و منارة الحب و الحنان".

أمهات مصر الاحتفال بعيد الأم النائبة رقية الهلالي تكريم الأمهات تكريم الام

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