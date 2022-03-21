الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» في 24 ساعة.. فحص 269 ألف ضمن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن

الرعاية الصحية لكبار
الرعاية الصحية لكبار السن

أجرت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عددا من الأنشطة نستعرضها في التقرير التالي:-

- «عبدالغفار»: مبادرة «نسمة هواء» تهدف لتوفير 900 جهاز «نيبوليزر» في المستشفيات
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الهدف من مبادرة «نسمة هواء» التي تتبناها الوزارة مع إحدى شركات الدواء الوطنية هو توفير 900 جهاز نيبوليزر في المستشفيات، لافتًا إلى أنه تم توفير 600 جهاز حتى الآن، وجارٍ توفير باقي الأجهزة في 300 عيادة بالجمهورية، لتوفير العلاج في كل المحافظات.

https://www.dostor.org/3749499

 

- «القاضي» يدعو الأطباء للاطلاع على ميزانيات النقابة لمناقشتها بالجمعية العمومية

أعلن الدكتور أبو بكر القاضي عضو مجلس نقابة الأطباء وأمين الصندوق عن نشر كافة تفاصيل ميزانيات النقابة العامة للأطباء عن أعوام 2018، 2019، 2020 على موقع النقابة.

https://www.dostor.org/3749393

 

-«الصحة»: تدريب 2000 من مقدمي الرعاية الصحية ضمن مبادرة «نسمة هواء»

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مبادرة "نسمة هواء" تستهدف تقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الصدر عبر التركيز على الرعاية بالمنزل، وتوفير أجهزة الاستنشاق المستخدمة في علاج حساسية الصدر بالمستشفيات، وإجراء إحصاء رقمي للمرضى ورقمنة حالتهم لتسهيل متابعتها، وذلك بالتوازي مع حملة توعية متكاملة بالأمراض الصدرية ومخاطرها وكيفية الوقاية منها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
https://www.dostor.org/3749543


-الصحة: فحص 269 ألف مواطن ضمن برنامج «الرعاية الصحية لكبار السن»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية لـ269 ألفا و784 من المواطنين، في إطار حرص الدولة المصرية على دعم كبار السن، خاصة من تخطوا سن الـ65 عاما، وذلك ضمن برنامج "الرعاية الصحية لكبار السن"، وتزامناً مع الاحتفال بـ«عيد الأم»، والذي يوافق 21 مارس من كل عام.
https://www.dostor.org/3749598

نقابة الأطباء وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان الرعاية الصحية الدكتور حسام عبدالغفار الدكتور حسام عبد الغفار مقدمى الرعاية الصحية

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وائل لطفي

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