بمشاركة 30 شركة.. «المصريين الأحرار» يطلق ملتقى توظيفي لجميع الأعمار

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، اليوم الاثنين، ملتقى توظيف ضخم لخدمة الأعمار والفئات المختلفة، بمقر الحزب الرئيسى 140 شارع العروبة صلاح سالم القاهرة وسط حضور قرابة 30 شركة ومؤسسة فى المجالات المختلفة، تحت إشراف لجنة خدمة المواطنين المركزية بقيادة وحيد وجيه.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام، وريمون ناجى عضو المكتب السياسى ومدير المركز الإعلامي، ومن أعضاء الهيئة العليا كمال عجيب و وليد الموريجى، واللواء احسان عبد القدوس مساعد رئيس لجنة خدمة المواطنين، ومدحت مختار أمين سر اللجنة، ومسؤولي القطاعات واللجان الفرعية باللجنة.

ووفرت الشركات المئات من فرص العمل للجنسين شباب وفتيات للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل وشركات الأمن والتوظيف.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب المصريين الأحرار فى توفير الوظائف بالتنسيق مع كبرى الشركات والمؤسسات لخدمة الشباب والحد من البطالة ومواصلة تنسيق ملتقيات التوظيف الضخمة لخدمة الأعمار المختلفة.

وأكد وحيد وجيه، إن الملتقى شهد اقبالا كبير من الشباب رغم الظروف الجوية ومساهمة قوية من الشركات الحضور الذين تعاونوا مع الحضور واستقبلوا الوافدين لطلب الوظائف حتي الساعات الأخيرة من فاعليات اليوم، وتقدم للتوظيف أعداد كبيرة من الشباب.

وأعرب ريمون ناجى عضو المكتب السياسى، عن شكره وتقديره لجهود لجنة خدمة المواطنين التعاون والتواصل الفاعل مع الشارع المصرى وتوفير فرص عمل لخدمة الشباب وتعزيز الطاقة الإنتاجية للشركات الوطنية.

وأضاف أن الحزب رئيسًا وقيادات وأعضاء ينتهج مبدأ تعضيد الشباب والاهتمام بتوفير فرص عمل لجميع الأعمار والفئات بهدف الحد من البطالة واتساقا مع منهجية الحزب خدمة الوطن بدون مطامع، ونستهدف تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل؛ ويوفر الحزب تدريبات وخدمات هادفة للشارع المصرى.