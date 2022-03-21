الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية وقيرغيزستان تؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان

أكدت المملكة العربية السعودية وقيرغيزستان، اليوم الإثنين، حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مجالات التعاون كافة وتكثيف التنسيق في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ونظيره القيرغيزي روسالان كازاكباييف في العاصمة بشكيك، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة حريصة على تعزيز العلاقات مع قيرغيزستان، منوهًا بمرور 30 عامًا على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف أن المملكة تعمل مع قيرغيزستان على تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات وخاصة في ضوء "رؤية المملكة 2030"، والفرص التي توفرها مبادرتا ''السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر''، لتفعيل مساهمة البلدين في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.

وأوضح أنه ناقش مع وزير خارجية قيرغيزستان الوضع في اليمن وما تقوم به ميليشيات الحوثي من اعتداءات مستمرة على المنشآت المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، ورفضها المستمر لمبادرات السلام، والمراهنة على الخيارات العسكرية، التي تسببت في المزيد من المعاناة للشعب اليمني.

من جهته، أكد وزير خارجية قيرغيزستان حرص بلاده على تكثيف التنسيق المشترك مع المملكة في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويقوم الأمير فيصل بن فرحان بزيارة رسمية هي الأولى له إلى بشكيك، حيث أجرى مباحثات مع رئيس قرغيزستان صادر جباروف ورئيس الوزراء عاقلبيك جباروف، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويره في المجالات كافة.

المملكة العربية السعودية قيرغيزستان وزير الخارجية السعودي السعودية وقيرغيزستان

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وائل لطفي

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