الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة تشكيل عصابي متهم بالاتجار في المخدرات بالغردقة للجنايات

حبس
حبس

قررت نيابة البحر الاحمر إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين لمحكمة الجنايات بعد ضبطهم بحوزتهم 20 كيلو من مخدر الشابو بمدينة سفاجا.

وكشفت التحقيقات التي اجرتها النيابة تفاصيل القضية  ان ٤ اشخاص كونوا تشكيل عصابي لترويح الشابو المخدر والحشيش والقي مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسفاجا القبض علي تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة من المناطق الحدودية وخاصةً مخدرى الأيس الشابو والحشيش وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

يقوم أحد المتهمين "زعيم التشكيل العصابى" بالتمويل اللازم وعقد الصفقات مع مهربى المواد المخدرة، بينما يقوم متهمان آخران بنقل وتخزين المواد المخدرة تمهيداً لتسليمها للمتهم الأخير الذى يقوم بترويج المواد المخدرة على عملائهم داخل البلاد.

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وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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