الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى حلوان

متهمين
متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الوالدة، بمدينة حلوان، ما أسفر عن وفاة نجل شقيقتهم صعقا بالكهرباء.

تلقى، رئيس مباحث حلوان بلاغا من أحد الأشخاص، مفاده وفاة شقيقه ويدعي "م ع"، 25 سنة، جزار ومقيم بدائرة القسم، أثناء عمله مع 3 من أشقاء والدته.

وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية توفي أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الوالدة، بصحبة 3 من أشقاء والدته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كل من المتهمين وهم "أ ش"، 53 سنة، موظف، "خ ش"، 48 سنة، موظف، "م ش"، 25 سنة، عامل.

وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك والدهم بصحبة نجل شقيقتهم وتوفي صعقا بالكهرباء، وعثر رجال المباحث على أدوات تستخدم في التنقيب عن الآثار وحفر عميق داخل المنزل المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

قاضي المعارضات محكمة حلوان حبس 3 أشخاص الاثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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