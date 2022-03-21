تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الوالدة، بمدينة حلوان، ما أسفر عن وفاة نجل شقيقتهم صعقا بالكهرباء.

تلقى، رئيس مباحث حلوان بلاغا من أحد الأشخاص، مفاده وفاة شقيقه ويدعي "م ع"، 25 سنة، جزار ومقيم بدائرة القسم، أثناء عمله مع 3 من أشقاء والدته.

وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية توفي أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الوالدة، بصحبة 3 من أشقاء والدته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كل من المتهمين وهم "أ ش"، 53 سنة، موظف، "خ ش"، 48 سنة، موظف، "م ش"، 25 سنة، عامل.

وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك والدهم بصحبة نجل شقيقتهم وتوفي صعقا بالكهرباء، وعثر رجال المباحث على أدوات تستخدم في التنقيب عن الآثار وحفر عميق داخل المنزل المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.