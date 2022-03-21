«القومي للمرأة» يشارك في احتفالية بنك مصر حول الشمول المالي (صور)

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الاحتفالية التى نظمها بنك مصر حول" الشمول المالي"، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

شارك في فعاليات الاحتفال مها مروان مقررة فرع المجلس بمحافظة القاهرة، والمديرة العامة لمنطقة فروع مدينة نصر ببنك مصر، وإنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، و سوزان حمدي الرئيس التنفيذي للشمول المالي وتطوير الأعمال في بنك مصر.

و ألقت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس محاضرة عن الشمول المالي ومدي أهميته، وتطرقت الي مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ضمن برنامج الشمول المالى الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع عدة جهات واستهدافه للسيدات بقرى محافظات الجمهورية لشمولهن ماليًا واقتصاديا مما يسهم في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وشارك في الفعاليات كلا من وزارة المالية، والمركز الديموجرافي بالقاهرة، والبورصة المصرية، وكلية التجارة جامعة حلوان، والمعهد المصرفى، ومنظمة اليونيسيف، وبمشاركة طالبات الجامعات المشاركات بالنموذج المصرفي المصرى ، وذلك على مدار يومين بمقر نادي بنك مصر بالتجمع الخامس.

وتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلي كل من هدی منصور المدير العام للتحول الرقمي الذكي في SAP لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وريم أسعد نائب رئيس شركو سيسكو العالمية لاختيارهما على قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط 2022 في قائمة فوربس للخمسة سيدات الأكثر تأثيرا في التكنولوجيا في الشرق الأوسط.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها لوصول مصريتين علي قائمة فوربس للخمسة سيدات الأكثر تأثيرا في التكنولوجيا في الشرق الأوسط حيث قادت كل منهما شركاتهما إلى اجتياز التوقعات في عام 2021، مؤكدة أنهما نموذج نفخر بهما جميعا وأن المرأة المصرية أثبتت جدراتها فى شتي المجالات.