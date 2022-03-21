هدى الملاح: انخفاض سعر الجنيه سيحقق تنافسية عالية للصادرات بالأسواق العالمية

قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار أمر طبيعي نتيجة الضغوط المالية والاختناقات السعرية التي تسببت فيها أزمة الحرب الروسية، لافتة إلى أن تراجعه سيسهم في تحقيق تنافسية عالية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية وجذب السياحة والاستثمارات نظرًا لانخفاض تكلفة التشغيل والعمالة محليًا.

وأوضحت "الملاح" فى تصريح لـ"الدستور" أن دول العالم تعيش أزمة استثنائية منذ عامين ونصف العام بين اضطرابات في سلاسل التوريد وحركة التصنيع، ترتبت عليهما ضغوط تضخمية متزايدة، إلى أن جاءت الحرب الروسية لتقفز على إثرها أسعار برميل النفط من 70 دولار لـ110 دولارات، خلال فترة قصيرة، لهذا اتخذ البنك الفيدرالي قرارا بزيادة سعر الفائدة، وقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة أيضًا في اجتماع استثنائي.

وأكدت أن زيادة سعر الفائدة قرار يصب في صالح المودعين الذين يمكنهم الاستفادة من السعر المرتفع للفائدة في إيداع مزيد من السيولة النقدية المتاحة، بينما يؤثر سلبًا على حركة الاستثمار نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل، وبالتالي رفع سعر السلعة، لافتًا إلى هناك دورة اقتصادية طبيعية تبدأ بارتفاع الأسعار، ثم ترشيد وركود وكساد وصولًا إلى تراجع الأسعار وانتعاش جديد.