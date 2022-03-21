وزارة التعليم العالي ترفض عودة «الإخوان» للسيطرة على مجمع الخالدين

علمت "الدستور" من مصادرها داخل مجمع الخالدين، أن وزارة التعليم العالي، أرسلت خطابًا رسميًا، للدكتور صلاح فضل، القائم بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية، رفضت فيه إجراء انتخابات جديدة لقيادات المجمع، التي ترشح فيها الدكتور حسن الشافعي، الذي سبق ورفضت التصديق على انتخابه مرتين قبل ذلك، وبخاصة لأنه مازالت هناك دعاوى قضائية مرفوعة منه ومن نائبه المرشح الثاني الدكتور محمود الربيعي، أما مجلس الدولة، ولم يصدر في هذه الدعاوى حكم بات حتى الآن.

وكان المجمع قد اتخذ قرارا بإجراء هذه الانتخابات دون انتظار للقانون الجديد الخاص بالمجمع لتعديل بعض مواده، وهو المعروض الآن على مجلس النواب.

وشهد مجمع الخالدين في الأسابيع الأخيرة تيارا يتزعمه الدكتور محمد سليم العوا، عضو المجلس، والمحامي الذي يدافع عن الشافعي ونائبه، لدفع المجلس إلى عقد انتخابات جديدة دون استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، ومن المعروف أن أعمال المجمع تشهد انتظاما في كل اللجان العلمية، وأنشطته الملموسة في اصدار طباعات جديدة، مما يتم انجازه من معاجم وكتب، وإعادة طبع ما نفذ من اصداراته القديمة، كما يشهد المجمع عملية تحول رقمي شاملة وتجديد لأنشطته الثقافية، بما يرتبط برسالته في خدمة اللغة العربية.

وقد قررت إدارة الجمع، إقامة مؤتمره العلمي رقميًا بعد أن كان معطلا لمدة عامين، كما يعمل على تعزيز علاقاته الوثيقة بجميع المجامع العربية المناظرة.

وكان قد أعلن مجمع اللغة العربيَّة بالزمالك، عبر صفحته الرَّسميَّة، أن مجلس المجمع قرَّر بالإجماع فتح باب الترشُّح لمنصب رئيس المجمع، على أن تكون الانتخابات في شهر مارس الجاري، ثم صدر بيان على صفحة المجمع نفسها عصر اليوم 22 فبراير 2022م أعلن فيه الدكتور صلاح فضل القائم باعمال رئيس مجمع اللغة العربية رفضه لما تمخَّض عنه اجتماع مجلس المجمع واصفًا جلسة مجلس المجمع بأنها باطلة، وأن التصويت الذي حدث علنًا هو تصويت عشوائي.