الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه مطروح تنظم يوما ترفيهيا للأطفال احتفالًا باليوم العالمى للمياه

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قامت، اليوم الإثنين، الإدارة العامة للعلاقات العامة "إدارة التوعية" بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح بتنظيم يوم ترفيهي للأطفال عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وسلامة ومأمونية المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي تحت شعار "كل نقطة بتفرق" بمؤسسة الفرابي الدولية للتدريب "رياض اطفال".

تضمن البرنامج الترفيهي ورشة عمل للرسم ولعبة السلم والثعبان ومسرح عرائس للأطفال  وتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية على الأطفال.

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وأكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن الاحتفال باليوم العالمي للمياه يعد فرصة جيدة لرفع درجة الوعي المجتمعي بقضايا المياه وكيفية المحافظة عليها.

وأشار إلى أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية؛ من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكل المواطنين وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسئولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.

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وأضاف أن الشركة ستطلق عددا من المبادرات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتوجيهات الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بالمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للمياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق". 

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وكانت قامت، أمس الأحد، الإدارة العامة للعلاقات العامة "إدارة التوعية" بالتعاون مع الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية بتنظيم برنامج أنشطة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وسلامة ومأمونية المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي تحت شعار "كل نقطة بتفرق" بمعاهد مطروح الأزهرية.

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محافظ مطروح مياه الشرب والصرف الصحي ترشيد استهلاك المياه القابضة لمياة الشرب اليوم العالمى للمياه كل نقطة بتفرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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