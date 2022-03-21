الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى سرقة السيارات

حبس عناصر تشكيل عصابي
حبس عناصر تشكيل عصابي

أمرت جهات التحقيق بحبس عناصر تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص في سرقة السيارات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية تلقى بلاغا من "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم" باكتشافه سرقة سيارته الملاكي حال تركها أمام العقار سكنه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق كسر الزجاج مكون من  4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع من بينها الواقعة محل البلاغ بدائرة القسم، وأرشدوا عن 3 سيارات مستولى عليها- جهاز لاب توب من داخل سيارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

تشكيل عصابي الدقهلية سرقة السيارات المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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