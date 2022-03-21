تعليم الجيزة تكرم الأمهات المثاليات بالمديرية (صور)

احتفلت مديرية التربية والتعليم بمديرية الجيزة، بالأمهات المثاليات، وذلك تحت رعاية أشرف سَلُّومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسُمَيَّة الخَطيب وكيل المديرية، وبحضور بدوي علَّام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمديرية، تمّ الاحتفال بعيد الأم على مسرح المديريّة بالمدرسة السعيدية الثانوية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة السيد وكيل الوزارة، وكلمة رئيس مجلس الآباء والأمناء.

وتخللت الاحتفال فقرات غنائية من فريق كورال المديرية، تحت إشراف توجيه التربية الموسيقية مركزي.

وتم تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المديرية، حيث تمّ تكريم كل من: ( سُمَيَّة الخَطيب وكيل المديرية_ الحاجة نجاح عبد العظيم محسن خدمات معاونة_ الدكتورة أماني عُمر موجه عام الحاسب الآلي_ كامليا السيد إبراهيم وكيل قسم الحسابات_ ميرفت عزّام مدير إدارة التعليم الاعدادي _ منى عبد العزيز أحمد رئيس قسم بمكتب التعليم العام_ هويدا محمود موجه تربية فنية_ عزة حجر، إدارة المتابعة).

كما تم تكريم الأمهات المثاليّات على مستوى الإدارات التعليمية وهن كالتالي:-

1 - إلهام توفيق محمد إدارة البدرشين التعليمية.

2- عبير عيد عبده إدارة الحوامدية التعليمية.

3- نعمة الدسوقي آدم إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

4- نجلاء عبداللطيف سليمان إدارة شمال الجيزة التعليمية.

5- علا يوسف عدلي إدارة العجوزة التعليمية.

6-منال شحاتة متولي إدارة الهرم التعليمية.

7-جمالات عيد خليفة إدارة العمرانية التعليمية.

8-إيمان محمد حافظ إدارة 6 أكتوبر التعليمية.

9-أمل محمد علي إدارة الدقى التعليمية.

10- ماجدة جوهر فتح الله إدارة أبو النمرس التعليمية.

11- مرفت عمر عمران إدارة الشيخ زايد التعليمية.

12-فردوس أحمد عبد الفتاح إدارة أوسيم التعليمية.

13- صبحة عبد الرسول ياسين إدارة أطفيح التعليمية.

14-ذوات محمد عبد الوهاب إدارة أطفيح التعليمية.

15- آمال شحاته محمد إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

16 –هدى عبد المنعم محمد إدارة الوراق التعليمية.

17 – عزة حسن السيد إدارة منشأة القناطر التعليمية.

18-فاطمة وفاء محمود إدارة الصف التعليمية.

19-ميرفت أحمد رشوان إدارة كرداسة التعليمية.

20-زينب عبد الرحمن محمد إدارة العياط التعليمية.

التكريم