الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعليم الجيزة تكرم الأمهات المثاليات بالمديرية (صور)

التكريم
التكريم

احتفلت مديرية التربية والتعليم بمديرية الجيزة، بالأمهات المثاليات، وذلك تحت رعاية  أشرف سَلُّومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسُمَيَّة الخَطيب وكيل المديرية، وبحضور بدوي علَّام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمديرية، تمّ الاحتفال بعيد الأم على مسرح المديريّة بالمدرسة السعيدية الثانوية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة السيد وكيل الوزارة، وكلمة رئيس مجلس الآباء والأمناء.

وتخللت الاحتفال فقرات غنائية من فريق كورال المديرية، تحت إشراف توجيه التربية الموسيقية مركزي.

inbound5346054974997842005

وتم تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المديرية، حيث تمّ تكريم كل من: ( سُمَيَّة الخَطيب وكيل المديرية_ الحاجة نجاح عبد العظيم محسن خدمات معاونة_ الدكتورة أماني عُمر موجه عام الحاسب الآلي_ كامليا السيد إبراهيم وكيل قسم الحسابات_ ميرفت عزّام مدير إدارة التعليم الاعدادي _ منى عبد العزيز أحمد رئيس قسم بمكتب التعليم العام_ هويدا محمود موجه تربية فنية_  عزة حجر، إدارة المتابعة).

inbound46749311306890389

كما تم تكريم الأمهات المثاليّات على مستوى الإدارات التعليمية وهن كالتالي:-

1 - إلهام توفيق محمد إدارة البدرشين التعليمية.

2- عبير عيد عبده إدارة الحوامدية التعليمية.

3- نعمة الدسوقي آدم إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

4- نجلاء عبداللطيف سليمان إدارة شمال الجيزة التعليمية.

5- علا يوسف عدلي إدارة العجوزة التعليمية. 

6-منال شحاتة متولي إدارة الهرم التعليمية.

7-جمالات عيد خليفة إدارة العمرانية التعليمية.

8-إيمان محمد حافظ إدارة 6 أكتوبر التعليمية.

9-أمل محمد علي إدارة الدقى التعليمية.

10- ماجدة جوهر فتح الله إدارة أبو النمرس التعليمية.

11- مرفت عمر عمران إدارة الشيخ زايد التعليمية.

12-فردوس أحمد عبد الفتاح إدارة أوسيم التعليمية.

13- صبحة عبد الرسول ياسين إدارة أطفيح التعليمية.

14-ذوات محمد عبد الوهاب إدارة أطفيح التعليمية.

15- آمال شحاته محمد إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

16 –هدى عبد المنعم محمد إدارة الوراق التعليمية.

17 – عزة حسن السيد إدارة منشأة القناطر التعليمية.

18-فاطمة وفاء محمود إدارة الصف التعليمية.

19-ميرفت أحمد رشوان إدارة كرداسة التعليمية. 

20-زينب عبد الرحمن محمد إدارة العياط التعليمية.

التكريم
التكريم
التكريم
التكريم
عجوز وكيل الوزارة محمد عبد الوهاب وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم القرآن الكريم التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

أمطار متفاوتة الشدة وليل يصل للصقيع.. «الأرصاد» توضح آخر تطورات حالة الطقس

ننشر فيديو تعدى رئيس حى الموسكى بالضرب على ضابط وقرار حبسه (خاص)

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

محافظة القاهرة تكشف لـ«الدستور» سبب إغلاق مسجد الحسين خلال شهر رمضان

استقرار ملحوظ.. سعر اليورو فى مصر اليوم الإثنين 21- 3- 2022

رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد رحيل يكتب: لا يحتجن للكتابة عنهن

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)