الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: معاناة مزارعي القصب في الصعيد ستنتهي بعد نشر ثقافة «الشتلات»

محصول القصب
محصول القصب

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مجلس المحاصيل السكرية انتهاء معاناة مزارعي القصب في محافظات الصعيد بعد إدخال نظام زراعة محصول القصب بالشتلات وتخفيض تكلفة الإنتاج بنسبة 40% وزيادة الإنتاج.

وكشف الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن معاناة مزارع القصب في محافظات الصعيد ستنتهي تماما بعد نشر ثقافة الزراعة بالشتلات وباستخدام الري الحديث في نظام التنقيط لزيادة الإنتاجية من 30 طن للفدان لـ50 طن أو أكثر، وتصل في بعض الأراضي 60 طنا، نتيجة تطبيق توصيات الزراعة بالتنقيط وبالتالي سترتفع الأرباح بنفس سعر التوريد الحالي وهو 810 جنيها للطن بعد زيادة 90 جنيها في الطن.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن زيادة سعر توريد محصول القصب لـ1000 جنيه للطن سيكون له تأثير كبير على الأسعار وسيصل سعر كيلو السكر لـ16 جنيها والدولة لن تسمح بهذا الارتفاع الجنوني، مشيرا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتماد زراعة قصب السكر بالشتلات، سيزيد من أرباح المزارعين دون زيادة في أسعار التوريد عن 815 للطن، وتخفيض تكلفة الإنتاج بنسبة 40 %.

-الزراعة انتهاء معاناه مزارع القصب الصعيد بعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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