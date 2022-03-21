مصرع شخص في انقلاب سيارة على طريق «الداخلة- العوينات» بالوادي الجديد

لقى شخص مصرعه، في حادث مروري، اليوم الإثنين، على طريق "الداخلة - العوينات" في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام .

وتلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص لمستشفى الداخلة العام.

وتبين انقلاب سيارة بطريق " موط – المطار" بمركز الداخلة، أسفر عن وفاة "م. ع. ح" متولي، 41 عامًا، وجرى نقل المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

و تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة ووحدة المرور بالمركز من رفع آثار الحادث بالطريق.