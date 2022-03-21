الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص في انقلاب سيارة على طريق «الداخلة- العوينات» بالوادي الجديد

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه، في حادث مروري، اليوم الإثنين، على طريق "الداخلة - العوينات" في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام .

وتلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص لمستشفى الداخلة العام.

وتبين انقلاب سيارة بطريق " موط – المطار" بمركز الداخلة، أسفر عن وفاة "م. ع. ح" متولي، 41 عامًا، وجرى نقل المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

و تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة ووحدة المرور بالمركز من رفع آثار الحادث بالطريق.

مصرعه شخص الداخلة العوينات محافظة الوادي الجديد الإسعاف جثة المتوفي مستشفى الداخلة العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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