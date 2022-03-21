فتح باب التقديم للشركات الناشئة في مؤتمر «فيفا تيك»

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية فتح باب التقديم للشركات سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والناشئة للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر «فيفا تيك» المقرر انعقاده في الفترة من 15-18 يونيو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس ويمكن التسجيل للمشاركة في موعد غايته 24 مارس الحالي.

ويعتبر معرض VIVATECH والذي يعقد في نسخته السادسة واحدًا من أكبر المعارض والمؤتمرات المتخصصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات في أوروبا والذي يضم أكبر عدد من الشركات التكنولوجية والمستثمرين وقادة ومسرعات وحاضنات الأعمال في العالم، ويحرص على المشاركة فيه أكثر من 26 ألف زائرا و13 ألف شركة ناشئة و3 آلاف مستثمر من 149 دولة حول العالم.

ومن المقرر أن يقام الجناح المصري في المعرض برعاية ودعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا».

وتعقيبا على هذه المشاركة، أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على الدور الذي تلعبه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي تجاه الشركات الناشئة، خاصة وأن الاتحاد يبحث دائما على سبل تعزيز هذه الشركات وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية في ظل الدعم الذي توليه القيادة السياسية للبلاد تجاه منظومة الإبداع والابتكار.

ومن جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا على حرص الشعبة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات العالمية وتعود بلا شك بالنفع على الشركات المحلية والناشئة وتبحث عن مستثمرين جدد في شركاتها علاوة على عرض التكنولوجيات والأفكار الإبداعية المصرية في ظل ما توليه الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» من دعم للشركات، علاوة على حرص المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على دعم رواد الأعمال ورعاية الشركات الناشئة الواعدة وضخ استثمارات ضخمة في هذا الإطار لإيمانها بالإمكانات البشرية المبدعة وثروة العقول المصرية.



وأضاف: «تأتي المشاركة المصرية بجناح رسمي ترعاه «ايتيدا» وبالشراكة الاستراتيجية مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي ، ويتم فيه عرض منتجات وحلول رقمية تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات الناشئة ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين” والاقتصاد التشاركي والمدن الذكية ، وغيرها من التطبيقات التي تخدم قطاعات التجارة الإلكترونية والشحن والبورصة والخدمات المالية الرقمية والأدوات الرياضية الذكية»، مشيرا إلى أهمية المعرض الذي تشارك فيه شركات عالمية واقليمية كبرى والتي تعد فرصة سانحة لشركاتنا الناشئة لعرض تجاربهم.