«آفاق وتحديات التنمية المستدامة رؤية مصر 2030».. انطلاق مؤتمر البحوث الطلابية لزراعة القناة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن حصد الجوائز أحد أهداف المؤتمرات الطلابية لتحفيزهم، أما الهدف الأهم هو المشاركة الفعلية للطلاب بالبحوث الطلابية كأول طرق للبحث العلمي وفرصة لتنمية المواهب وتعزيز قدراتهم التنافسية، متمنياً أن تصل الأبحاث المشاركة في مؤتمر البحوث على مستوى الجامعة إلى مرحلة النشر بمجالات دولية.

جاء ذلك أثناء إفتتاح رئيس الجامعة مؤتمر البحوث الطلابية الخامس لكلية الزراعة تحت عنوان "آفاق وتحديات التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030".

برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وبإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد النعيم عثمان عميد الكلية، وإشراف الدكتور حسين أنور المدير التنفيذي لمركز الدعم الأكاديمي للطلاب، والدكتور إبراهيم ناصف مقرر المؤتمر ومدير وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب بالكلية وبحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وأضاف مندور أن كلية الزراعة تقدم برامج تعليمية تحقق متطلبات الجودة لإعداد خريجين مؤهلين للعمل في مختلف المجالات الزراعية علي المستوى المحلي وإجراء بحوث علمية وتطبيقية لخدمة المجتمع بتحكيم من أعضاء هيئة التدريس ذو كفاءة، مؤكداً أن الإستثمار الأمثل هو استثمار العقول وتنمية المواهب الطلابية.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، ثم تلاوة مباركة لآيات القرآن الكريم للطالب مصطفى طارق وعرض فيديو تعريفي لكلية الزراعة وأقسامها وأنشطتها التعليمية.

وقدم الدكتور محمد شقيدف الشكر لرئيس الجامعة لدعمه الكامل للأنشطة الطلابية العلمية والبحثية وإهتمامه بفكرة المؤتمرات الطلابية، مؤكدا أن كلية الزراعة لها نصيب كبير من المشاركة الفعالة وحصد الجوائز والتمثيل المشرف بجميع المحافل، متمنياً مؤتمر موفق وتصعيد أبحاث متميزة للمشاركة بالمؤتمر الطلابي للجامعة فى 31 مارس الجاري.

وأكمل الدكتور محمد عبد النعيم أن المؤتمر الطلابي يهدف إلي مناقشة أحدث الموضوعات العلمية التى تتوافق مع خطة مصر 2030 لبناء كوادر مدربة بما يساهم فى زيادة منافسة الخريجين، وتطوير المجتمع ودفع عجلة التنمية للنهوض بشتي المجالات الزراعية،إيماناً من كلية الزراعة بضرورة تعزيز قدرات طلابها التنافسية والبحثية وعرض إنجازاتهم وإنتاج العلمي بالتخصصات المختلفة نحو مستقبل واعد.

وحرص مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية على تقديم الشكر لرئيس الجامعة ونائبه على تقديم الدعم المستمر لأنشطة الوحدة وتوفير ما يلزم العملية التعليمية لمصلحة الطالب الجامعي.

هذا وشهد رئيس الجامعة محاضرة بعنوان "التنمية المستدامة في سيناء بالتشجير الغابوي Agroforestry باستخدام الموارد الطبيعية الحالية "ألقاها الدكتور عيد محمد قريش الأستاذ المتفرغ بقسم البساتين.

كما عُقد على هامش المؤتمر ندوة بعنوان “البرامج المقدمة من مركز إبداع مصر الرقمي Creativa" ألقتها الدكتورة ياسمين محمد حسن منسق برامج الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وصديقة أشرف أبو العلا، وإيمان عبد المعطي.