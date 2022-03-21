الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبد الغفار»: 40% متوسط الإنفاق على العلاج فى مصر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أكثر المشاكل التى تواجه الأنظمة الصحية هو توفير العلاج.

وأضاف أن متوسط الإنفاق على العلاج عالمياً تتراوح تقريبا من ١٦ إلى ١٨% من جملة الإنفاق الصحى، لافتاً إلى أنه بلغ متوسط الإنفاق على العلاج فى مصر إلى ٤٠% من الإنفاق الصحى.

وتابع قائلاً: "ما زلنا حتى الآن نوزع العلاج بالعلبة والكيس في حين يتجه العالم لتوزيع العلاج بالقرص والأمبول"، لافتاً إلى أن مهمة النظام الصحى هو توفير العلاج.

وفيما يخص مرض حساسية الصدر، قال إن العلاج موجود ولكن يحتاج فقط أن لا نفسد الهواء، حيث أن مبادرة نسمة هواء تعد أحد المبادرات التى تتبناها وزارة الصحة مع شركات الدواء المحلية لتوفير أجهزة للنفس تستخدم للأطفال فى حساسية الصدر الشديدة أو الربو. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع إحدى شركات الدواء، لإنشاء غرف استنشاق في إطار حملة "نسمة هوا" في عامها الثاني، لرعاية الأطفال المصابين بالربو في مصر، يأتي ذلك تزامناً مع عيد الأم، لتسليط الضوء على العبء الذي تتحمله الأم في رعاية أطفالها المصابين بالربو.

يشارك فى المؤتمر، الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حاتم الورداني رئيس، مجلس إدارة لإحدى شركات الدواء، والدكتورة شيرين الجيار، استشاري طب الاطفال والتغذية العلاجية بمستشفيات جامعة القاهرة وعضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة.

الصحة الأنظمة الصحية توفير العلاج متوسط الإنفاق العلاج القرص

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وائل لطفي

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