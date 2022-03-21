غدا.. محادثات إفريقية حول دور الطاقة المتجددة ومستقبل الغاز مواجهة تغير المناخ

قالت شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين "RENA21"، أنها تستند في جولتها الحالية في سلسلة ندوات "ENdez-vous Africa"، على آخر محادثة جرت في الشأن الإفريقي بهدف مواصلة النقاش، وتعزيز جسر المعرفة، وإعلاء الأصوات الأفريقية، وذلك في الجولة التي من المقرر أن تعقد غدا افتراضيًا.

و أوضحت "ENA21"، أن هناك العديد ممن قدموا وجهات نظر ومقاربات مختلفة حول دور الغاز في القارة مما أثار حوارات متعددة في النقاشات السابقة، مما دفع الآخرين للانضمام إلى سلسلة ندوات RENdez-vous Africa بهدف تبادل وجهات نظرهم.

ومن المقرر بحسب شبكة RENA21 أن يناقش أكثر من 160 مشاركًا من المجتمع الأفريقي "مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، ما هو دورهم في رحلة الطاقة في إفريقيا؟"، وشملت النقاشات النقاط التالية وأبرزها.

دعم التنمية الاقتصادية وهو جزء من "المعادلة" التي تساوي مصادر الطاقة المتجددة، إذ يجب أن يكون انتقال الطاقة عادلاً ولا يترك أي شخص دون دعم. تواجه إفريقيا تحديًا غير مسبوق التخفيف من حدة الفقر، والتصنيع، والتكيف مع تغير المناخ. الوكالة الإفريقية تحسم تحديد وتيرة إزالة الكربون في القارة والسرد حول تغير المناخ. السؤال المركزي المتعلق بالسياسة هو ما إذا كان ينبغي توفير التمويل العام للبنية التحتية لاستهلاك الغاز. لا يمكن للآخرين استخدام القارة كنقطة ضغط للتخفيف من حدة تغير المناخ.

كان الاستنتاج الرئيسي هو أن الطاقة المتجددة أساسية للتنمية الاقتصادية لإفريقيا، ولكن يجب الرد على دور الغاز في مزيج الطاقة بطريقة عملية، والنظر عن كثب في جميع عوامل نظام الطاقة في الدول لضمان انتقال عادل ومنصف.