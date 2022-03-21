الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة حالتي تعدٍ وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمركز مغاغة في المنيا

إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا من أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وإزالة التعديات ومتابعة أعمال الصرف الصحي والمياه بأحياء المدينة والقرى التابعة لها حيث تمكنت من رفع القمامة والمخلفات والتراكمات وإزالة حالتي تعدٍ وتهذيب الأشجار وإلغاء المواقف العشوائية.

قال المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة أنه تم رفع القمامة والتراكمات ورفع نقاط التجميع بأحياء المدينة بتواجد  حسن محمد سكرتير المركز وأبو المجد جمعة مدير الاشغالات و على محمد إبراهيم رئيس حي جنوب ووسط ومحمد رياض رئيس حي بحرى ومتابعة المهندس طه حسين والمهندس ربيع عبد العظيم نواب رئيس المركز والمدينة وجارِ العمل والاهتمام بأعمال النظافة حفاظاً على صحة المواطنين ولإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق كما تم متابعة أعمال الصرف الصحي والمياه بالمدينة بمتابعة صابر حجازي مساعد رئيس المركز وتهذيب الإشغالات بمدخل شارع طه حسين وشارع السلام القبلي والعمل على القضاء على المواقف العشوائية داخل المدينة.

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أضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم الإشغالات بالمدينة قام بتهذيب إشغالات الباعة بمدخل شارع طه حسين وشارع السلام القبلي وإلغاء الموقف العشوائي لمركبات العربات السبعة راكب والسوكسك كما سيتم تكثيف الجهود خلال الأيام المقبلة للعمل على مدار اليوم وذلك تيسيرًا للحركة المرورية داخل المدينة، هذا وقد تابع رئيس حي بحري رفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات بالحي.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه تم إزالة حالة تعدٍ في المهد علي الأرض الزراعية بقرية أبو بشت التابعة لمجلس قروي شم وذلك في تواجد مسئولي القرية والإدارة الزراعية وعلى الجانب الآخر تم إزالة حالة إعادة بناء بلوك حجري على الأراضي الزراعية غرفتين بمساحة ربع قيراط بقرية التحرير والتي تم هدمها عدة مرات سابقا وذلك بإشراف طه حسين نائب رئيس المركز وبحضور خالد عبد الحليم رئيس قرية برطباط ومسئولي الإزالات والتنظيم والإشغالات والقطاع الزراعي والمعدات وتم تكليف مسئولي التنظيم والجمعية الزراعية بمتابعة الحالة لعدم إعادة البناء مرة أخرى.

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وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والأعمال تأتي في إطار تنفيذ القانون وطبقا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدي للمخالفات والبناء المخالف بدون ترخيص فوراً وفي المهد والتعدي على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية مع تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات.

إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
إزالة تعديات بمغاغة
المنيا إزالة حالتي تعدي تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أحياء مركز مغاغة المهندس محمد سيد ليلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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