الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على 3 قتلوا طفلة في القطامية 13 يونيو

محكمة
محكمة

حددت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال حسن احمد جلسة 13 يونيو للنطق بالحكم على 3 متهمين، لإدانتهم بقتل طفلة عمداً خشية من افتضاح أمر تجارتهم بالمواد المخدرة.

 كانت المحكمة قد أحالت أوراق 3 متهمين، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، صدر القرار برئاسة المستشار جمال حسن أحمد، وعضوية المستشارين امجد محمد ابو الفتوح وعبد الجليل مفتاح، والدكتور  محمود عبد المنعم القرموطي، وأمانة سر شريف محمد علي 

وجاء في أمر الإحالة، في القضية رقم 381 لسنة 2021 جنايات القطامية، أن المتهمين «أ. ا»، «ع. م»، «ز. م»، قتلوا المجني عليها الطفلة «م. ط»، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلها، ظنًا منهم أن في ذلك الخلاص من افتضاح أمر تجارتهم بـ المواد المخدرة.

- المتهمون كتموا أنفاسها حتى لا تفضح أمرهم 

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين انهالوا عليها ضربًا وصعقًا وحرقًا حتى أغشى عليها، فقاموا بكتم نفسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا بها الإصابات الموجودة بتقرير الصفة التشريحية.

وتابع أمر الإحالة، أن هذه الجناية تقدمت جناية أخرى وهي الإتجار في المواد المخدرة، وأحرز المتهمون كمية من مخدر «الهيروين» بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها، وحرز المتهمان الأول والثاني مخدر «المورفين» بقصد التعاطي.

الدائرة التاسعة المستشار جمال حسن احمد 13 يونيو طفلة 3 متهمين المواد المخدرة

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وائل لطفي

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