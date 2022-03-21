الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الأوكرانية: لا يوجد خطر على المواطنين بعد حدوث تسرب للأمونيا

تسرب للأمونيا
تسرب للأمونيا

قالت السلطات الوطنية في أوكرانيا أنه لا يوجد خطر  على المواطنين بعد حدوث تسرب للأمونيا من مصنع كيماويات يقع في مدينة "سومي" بشمال شرق البلاد.

ووصف جهاز الدفاع المدني الواقعة بأنها "تسرب بسيط للأمونيا"، موضحا في رسالة تم نشرها عبر خدمة "تليجرام" للرسائل، أن هناك خزانا في المصنع تعرض لأضرار جراء القصف، وتم إغلاق المنطقة المتضررة.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بإصابة أحد الموظفين، وفي الوقت نفسه، هناك متخصصون يعملون حاليًا على جعل الأمونيا التي تسربت غير ضارة.

ولم يتسن توضيح ما حدث في الموقع بشكل مستقل.
 

السلطات الأوكرانية موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

صقيع وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة

رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

«الخشت»: نعمل على زيادة الوعي بمخاطر التغيرات المناخية والمساهمة في إنجاح مؤتمر شرم الشيخ

بعد رفع سعر الفائدة.. ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود