الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شاكيرا تصنف زوجها بيكيه «أفضل قلب دفاع في العالم»

شاكيرا وبيكية
شاكيرا وبيكية

صنّفت المغنية الكولومبية شاكيرا، زوجها "جيرارد بيكيه" بأنه "أفضل قلب دفاع في العالم"، بعد مشاركته الأحد في الفوز الكبير لفريقه برشلونة على مضيفه ريال مدريد 4-صفر في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد اكتساحه النادي الملكي المتصدر، قلَّص برشلونة الفارق إلى 12 نقطة مع مباراة أقل للفريق الكاتالوني، فكتبت شاكيرا على مواقع التواصل الاجتماعي: "جيرارد لا يسمح لي بالتحدث عن هذه الأمور علنًا لكن فقط من خلال شجاعته يمكنه تقديم أداء مماثل، متغلبًا على أية إصابة وألم عبر تقديم أفضل ما لديه دائمًا".

وتابعت المغنية اللبنانية الأصل البالغة 45 عامًا والتي يتبعها على موقع تويتر 52 مليون شخص و71 مليون على انستجرام "ليس لأنه زوجي لكنه أفضل قلب دفاع في العالم".

وأردفت شاكيرا منشورها بصورة لها تظهر فيها بأصابعها إشارة إلى الرقم 4، عدد الأهداف الذي سجله البلاوغرانا.

ويحمل بيكيه (35 عامًا) ألوان برشلونة منذ العام 2008، وأحرز في صفوفه لقب الدوري المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

مدريد شاكيرا بيكيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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