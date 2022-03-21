إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي اتجاه أسيوط، انقلاب سيارة على الطريق ووجود مصابين بلغ عددهم طبقًا للحصر الأولى 8 مصابين، وتم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، ورفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيًا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي اتجاه أسيوط ووجود مصابين، وتم الدفع بقوات المرور وقوات تأمين الطرق لمكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات إدارة تأمين الطرق، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وجارِ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.