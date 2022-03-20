الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس الضبعة يجتمع بأهالى جلال المدرجة ضمن «حياة كريمة» (صور)

رئيس الضبعة يجتمع
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة

زار عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة الضبعة، الأحد، قرية جلال المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، بحضور إبراهيم عبدالعال، نائب رئيس المركز وعبدالفتاح حامد، مدير مكتب المتابعة ورمضان شرارة رئيس قرية جلال.

وعقد رئيس مدينة الضبعة اجتماعًا مع أهالي القرية لمناقشة احتياجاتهم، فضلاً عن سماع اقتراحاتهم وشكواهم فيما يخص القرية المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتأتي هذه الزيارات ضمن استراتيجية المركز في التلاحم مع الأهالي بنطاق المركز وبناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب.

تفقد رئيس مدينة الضبعة أعمال القافلة المرورية التي أطلقتها إدارة مرور مطروح في 6 مارس 2022 وتستمر على مدار الأسبوع بعدد من المناطق في المدن.

رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
رئيس الضبعة يجتمع بأهالي جلال المدرجة
FB_IMG_1647802458466
FB_IMG_1647802458466
محافظ مطروح رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة مدينة الضبعة رئيس مدينة الضبعة

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